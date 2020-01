Trovato il gigantesco cratere lasciato da un meteorite

Trovato a Sud-Est del Laos il grande cratere lasciato sulla Terra dall'impatto di un meteorite dalle dimensioni di circa due chilometri che scagliò detriti sul 10% della superficie terrestre. Ha il diametro di oltre 15 chilometri ed è sepolto sotto una grande distesa di lava. Pubblicata sulla rivista dell'Accademia Americana delle Scienze (Pnas), la scoperta si deve ai ricercatori coordinati da Kerry Sieh, della Nanyang Technological University, a Singapore. Da tempo gli studiosi sapevano che un grande meteorite colpì la Terra circa 800.000 anni fa, perché i detriti dell'impatto, chiamati tectiti e dall'aspetto simile al vetro scuro, erano stati trovati in Asia, Australia e Antartide. Ma finora, non era mai stato trovato il sito dell'impatto. "Ci sono stati molti suggerimenti, dalla Cambogia settentrionale, al Laos centrale, al Vietnam ", rileva Sieh. Esaminando dove sono stati scagliati i detriti si può infatti rintracciare il cratere lasciato dalla caduta di un meteorite, ma in questo caso non è stato mai trovato in superficie. Così i ricercatori l'hanno cercato nel sottosuolo, concentrandosi su una regione del Laos meridionale chiamata Altopiano di Bolaven, dove c'è un letto di lava, generato da antiche eruzioni vulcaniche, di età compresa tra 51.000 e 780.000 anni, che secondo gli autori potrebbe aver coperto il cratere. Per verificarlo gli studiosi hanno misurato il campo gravitazionale della Terra nell'area, perché i segnali gravitazionali possono fornire informazioni sul sottosuolo. In un'area ellittica, lunga 18 chilometri e larga 13 chilometri, la gravità è risultata più debole e secondo i ricercatori questa è una prova consistente che in quel punto potrebbe nascondersi il sito dell'impatto perché i crateri sono pieni di materiale meno denso rispetto alla roccia che li circonda e hanno un'attrazione gravitazionale più debole