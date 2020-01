La proteina che sostituisce la palestra mantenendo in forma

Avere gli stessi benefici della palestra senza muovere un muscolo. È la promessa della proteina chiamata Sestrina, sperimentata nei moscerini della frutta, che migliora le prestazioni muscolari agendo sul metabolismo. Descritta nello studio pubblicato sulla rivista Nature Communications dal gruppo dell’Università americana del Michigan, coordinato da Myungjin Kim e Jun Hee Lee, non sarà un nuovo integratore. L’obiettivo della ricerca, secondo gli autori, è trovare sostanze capaci di attivarla per combattere la perdita del tono muscolare nell’invecchiamento o in chi non può fare esercizio fisico. I ricercatori hanno osservato il comportamento dei moscerini, Drosophila melanogaster, in grado di volare per ore, facendo un confronto tra gli animali con Sestrina e quelli privi della proteina. “Abbiamo osservato che la proteina si accumula nei muscoli degli animali durante un esercizio, come il volo”, ha spiegato Myungjin Kim. Per l’esperto, infatti, “i moscerini con la Sestrina sono in grado di volare più a lungo, migliorando le loro prestazioni, a differenza degli animali privi della proteina, che si stancano prima. Questi benefici - ha concluso Kim - crescono aumentando l’attività del gene che regola la produzione della proteina, suggerendo la possibilità che la Sestrina agisca come un interruttore molecolare in grado di accendere o spegnere alcune vie metaboliche”.