Filmata la 'marcia' dei neuroni nell'embrione

E' stata filmata per la prima volta la 'marcia' dei neuroni nell'embrione, ovvero il viaggio che le cellule progenitrici del sistema nervoso fanno per prendere il loro posto e differenziarsi nei neuroni che si collegano poi fra loro formando un circuito nervoso. L'esperimento e' stato condotto su embrioni di pesce zebrafish dai ricercatori dello Howard Hughes Medical Institute, negli Stati Uniti: i risultati, pubblicati sulla rivista Cell, potrebbero aprire nuovi scenari per le neuroscienze.



(fonte: Yinan Wan et al./Cell 2019)



Poter collegare la posizione fisica e la storia dello sviluppo dei giovani neuroni al loro ruolo nel sistema nervoso, infatti, permette di capire meglio il modo con cui il cervello si organizza.



(fonte: Yinan Wan et al./Cell 2019)





I ricercatori lo hanno osservato in tempo reale mettendo gli embrioni di zebrafish per 14 ore sotto uno speciale microscopio che ha permesso di catturare ogni movimento delle singole cellule e la loro attivita' alla velocita' di quattro immagini 3D al secondo, per un totale di diversi milioni di scatti ad alta risoluzione. Grazie a particolari algoritmi sviluppati sempre nell'istituto statunitense, e' stato quindi possibile ricostruire il percorso fatto da ciascuna cellula nervosa, analizzandone anche l'attivita'. Il risultato sono dei video che mostrano le cellule mentre prendono il loro posto nel sistema nervoso, assumendo ruoli ben precisi e collegandosi l'una all'altra per formare un circuito nervoso che coordina i movimenti del pesce zebra.



(fonte: Yinan Wan et al./Cell 2019)