Nuovi ingredienti all'origine della vita

Nuovi ingredienti per il brodo primordiale dal quale e' nata la vita sulla Terra. Alcuni dei mattoni della vita, come le piccole catene di amminoacidi chiamate peptidi, si sono formate da molecole primitive chiamate amminonitrili. Lo dimostra la ricerca pubblicata su Nature dal gruppo dell'University College di Londra, coordinato da Matthew Powner.



Oltre a chiarire uno degli aspetti fondamentali che hanno portato alla comparsa della vita sulla Terra, lo studio fornisce nuovi strumenti al servizio della biologia sintetica.

I nuovi ingredienti, spiegano gli autori dello studio, sono "precursori degli amminoacidi", i mattoncini di base per la costruzione dei peptidi. Questi ultimi "sono elementi essenziali per la vita sulla Terra", ha spiegato Powner.

"Sono infatti alla base della costruzione delle proteine, fondamentali per lo svolgimento di tutte le funzioni di una cellula. Però, a loro volta - ha aggiunto - anche i peptidi hanno bisogno di altre proteine, gli enzimi, per essere costruiti. Sorge quindi il problema - precisa Powner - se sia nato prima l'uovo o la gallina. Cioè, nel nostro caso, come si sono formate le prime molecole con attività enzimatica".