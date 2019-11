Inrim, la ricerca scientifica al servizio dell'impresa

L'esperienza e la tecnologia di un centro di ricerca nazionale a disposizione delle imprese: accade a Torino, dove l'INRiM - Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ha presentato i servizi e i laboratori a disposizione delle Pmi per attività di prova e taratura in campi che vanno dalla meccanica all'elettrotecnica, dall'acustica al tempo e la frequenza.

L'occasione è quella del bando regionale 'V-IR', Voucher Infrastrutture di Ricerca, che prevede l'erogazione di contributi in forma di voucher, finanziati dalla Regione Piemonte, per usufruire di servizi specialistici per la ricerca e l'innovazione. Un progetto con una dotazione di 19 milioni di euro in fondi europei, nato come anello di congiunzione tra mondo della ricerca e industria.

"È uno dei quattro bandi attivi in questo momento in Piemonte, per un totale di 51 milioni a disposizione delle aziende - spiega l'assessore regionale Matteo Marnati - un tesoretto dedicato all'innovazione delle imprese. Gli investimenti in ricerca sono fondamentali per restare al passo con gli altri Paesi europei, che vanno di corsa".

Una mano può arrivare proprio dall'Istituto torinese: "L'Inrim domina la tecnica di misura a livello di eccellenza - spiega la direttrice scientifica, Maria Luisa Rastello - Abbiamo sviluppato laboratori con queste capacità, che possono essere a disposizione di tutti, soprattutto della piccola e media impresa che non ha le dimensioni per poter avere al proprio interno una struttura di ricerca".

L'Istituto offre un'esperienza che spazia dai materiali alle superfici, dal biotech all'agroalimentare, e che trova applicazione nei campi dell'internet delle cose, dell'aerospazio e dell'industria 4.0, come hanno spiegato gli esperti dell'INRiM. "In diversi ambiti abbiamo apparecchiature o capacità di misura uniche in Italia - conclude Davide Calonico, responsabile della divisione Metrologia quantistica e nanotecnologie - Spesso possiamo colmare le lacune del tessuto dei laboratori di taratura che non trovano un proficuo interesse commerciale in attività così specifiche. In questo senso andiamo a colmare un gap molto importante".

