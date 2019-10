Amazon Award 2019 diventa europeo

Diventa europea e sposa la sostenibilità l'edizione 2019 dell'Amazon Innovation Award, il concorso, giunto alla quarta edizione, promosso dal colosso americano con l’Università di Roma Tor Vergata, il Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino, per coinvolgere gli studenti nella realizzazione di progetti sull’automazione dei processi nei centri di distribuzione Amazon.

Il progetto è stato presentato nell’Università di Roma Tor Vergata, i cui studenti hanno vinto l'edizione dello scorso anno con l'idea del nuovo robot magazziniere, Xiva.

"Nato in Italia nel 2016, l'Amazon Award quest'anno diventa europeo perché partecipano anche tre atenei francesi: l’École Centrale di Lione, la Business School di Francia e l’Università di ingegneria Mines ParisTech", ha detto all'ANSA, Tareq Rajjal, direttore della logistica e della distribuzione di Amazon in Italia, Francia e Spagna. "La sfida per il 2019 - ha aggiunto - è la sostenibilità: dal consumo energetico a quello di acqua, dal riciclaggio dei materiali all'efficienza dello smistamento dei prodotti".

All'inizio di dicembre saranno selezionati tre dei progetti elaborati dagli studenti di ogni ateneo, divisi in gruppi di tre. Sarà poi scelto un vincitore per ogni Paese, annunciato a Milano nel gennaio 2020. "L'idea di base è aprire le porte di Amazon ai giovani talenti che si trovano ancora in un contesto universitario", ha detto all'ANSA, Massimiliano Schiraldi, che insegna Impianti industriali e production management a Tor Vergata ed è tutor degli studenti romani. "L'obiettivo - ha concluso Rajjal - è dare ai ragazzi il modo di capire le sfide che si troveranno davanti nel mondo del lavoro".