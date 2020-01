Coronavirus: Conte, via libera a Borrelli commissario

ROMA - "Abbiamo approvato la designazione" proposta dal ministro Speranza "del dott. Angelo Borrelli come commissario delegato" all'emergenza coronavirus. Lo dice il premier Giuseppe Conte al termine del Comitato operativo alla Protezione Civile.

Coronavirus: Speranza, a Protezione Civile coordinamento

Ci sono condizioni per affrontare vicenda con massima serenità

"La Protezione Civile svolgerà un ruolo di coordinamento tra i tanti pezzi che giocano la partita": Regioni, ministeri e istituzioni. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al termine del Comitato operativo della Protezione Civile. "Sin dall'inizio abbiamo alzato la soglia di salvaguardia e controllo - ha aggiunto - Ci sono tutte le condizioni per poter monitorare e seguire la situazione nella massima serenità". L'Italia, ha poi aggiunto il ministro "è un grande paese, abbiamo uno dei più grandi servizi sanitari del mondo, abbiamo voluto in maniera precauzionale alzare il livello di guardia come nessun altro paese in Europa, dunque ci sono tutte le condizioni per gestire in maniera positiva e trasparente la situazione".

Speranza, misure prese sono precauzionali

Dopo dichiarazione Oms l'Italia è al più alto livello di cautela

"Alla luce della dichiarazione di emergenza internazionale dell'Oms abbiamo attivato gli strumenti normativi precauzionali previsti nel nostro Paese in questi casi, come già avvenuto nel 2003 in occasione dell'infezione Sars. Le misure assunte sono di carattere precauzionale e collocano l'Italia al più alto livello di cautela sul piano internazionale". Lo dichiara il ministro della Salute Roberto Speranza dopo il consiglio dei ministri sullo stato di emergenza.