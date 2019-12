Astroluca col cappello di Natale parla ai bambini in ospedale

Niente panettone a Natale per l'astronauta dell'Esa, Agenzia Spaziale Europea, Luca Parmitano, ma in compenso a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (Iss) tanta cioccolata e dolci. Lo ha raccontato lui stesso, collegato con i bambini della Ludoteca dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, armato di cappello natalizio, muovendosi in volo e facendoli divertire. E riuscirà Babbo Natale a portare i regali? "Le calze sono pronte - ha spiegato Astroluca - anche l'albero (capovolto nelle immagini), le renne sono animali veloci. Spero che riesca. Ma siamo abbastanza difficili da acchiappare".

Parmitano, che ha il comando della missione Beyond, ha risposto su questa responsabilità, "bellissima, ma con tanto lavoro da fare", e su quello che è possibile fare per la Terra. "Ognuno deve dare il suo contributo - ha sottolineato - abbiamo problemi tra cui l'inquinamento, e voi che siete il nostro futuro dovete imparare a riciclare. Utilizzare i mezzi pubblici, la bici, camminare". Astroluca ha spiegato poi come si svolge la sua giornata: la prima attività e' fare scienza, poi manutenzione (ha finito di installare un sistema per riciclare l'acqua) e attività fisica.

Ha presentato ai bimbi alcuni membri dell'equipaggio e ha confessato loro che "ogni tanto si gioca, restare bambini serve a lavorare meglio"." Amiamo fare foto della Terra, è la cosa più bella che vediamo da qua sopra", ha aggiunto. E niente avvistamenti di alieni - "l'unico alieno che ho visto - ha detto - e' la mia faccia la mattina quando mi faccio la barba" - ma stelle cadenti sì, e la particolarità è che a differenza di ciò che accade sulla Terra per vederle deve guardare in basso. Poi, un dialogo con Letizia, aspirante astronauta di 9 anni.

"Non so se lo posso fare - e' stata l'obiezione della bimba - ho diverse opzioni". "Samantha Cristoforetti - le ha detto Parmitano - è ingegnere, pilota, astronauta: puoi fare tante cose e poi diventare astronauta". "E' una grande emozione, la penseremo il giorno di Natale", ha detto infine la presidente del Bambino Gesù Mariella Enoc ad Astroluca, e i bambini gli hanno 'strappato' la promessa di un saluto dal vivo al suo ritorno sulla Terra.