Contraccettivo maschile in dirittura d'arrivo in India

L'Istituto indiano per la ricerca medica (Indian Council of Medical Research, ICMR) ha completato con successo l'ultima fase dei trials clinici sul primo contraccettivo maschile, un prodotto iniettabile, che è stato inviato recentemente, per l'approvazione, all'Agenzia del farmaco indiana, la Drug Controller General of India, DCGI. La notizia è stata anticipata da alcuni ricercatori coinvolti nel progetto, secondo i quali, scrive il quotidiano Hindustan Times, il farmaco avrebbe efficacia per almeno tredici anni.

La terza fase del trial, appena conclusa, è stata condotta su 303 candidati, con il 97,3 di risultati positivi, e senza che siano stati riportati effetti collaterali. "Il farmaco è pronto e può essere definito il primo contraccettivo maschile del mondo", ha detto il dottor RS Sharma, ricercatore senior dell'Icmr, che ha condotto la supervisione dei trial. L'Icmr è la più qualificata agenzia governativa indiana per la ricerca biomedica, sotto l'egida del ministero della Salute.