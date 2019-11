Nei Pronto soccorso migliaia di medici a partita Iva

Sono oltre 2.000 i medici che mancano nei Pronto Soccorso in Italia, un numero destinato a raddoppiare entro il 2025. E per tamponare l'emergenza, aumenta il ricorso alle partite Iva.

"Non esiste un censimento nazionale - spiega il segretario del sindacato Anaao, Carlo Palermo - ma sono migliaia in tutta Italia, soprattutto in Piemonte, Lazio, Veneto, Campania e Sicilia. Il loro numero è cresciuto molto negli ultimi anni, perché in questo modo le aziende sanitarie aggirano il blocco delle assunzioni". Secondo i dati Anaao, entro il 2025 è prevista la mancanza di 4.422 medici dell'area dell'Emergenza e Urgenza, di cui 800 solo in Campania e 550 nel Lazio. Per tamponare la situazione nei momenti critici, come quelli estivi, le aziende hanno cercato ogni possibile risorsa. Tra queste, il ricorso a medici libero professionisti a partita Iva, chiamati a gettone per svolgere turni in strutture di volta in volta diverse.

Tra i pochi dati disponibili, quelli del Lazio, dove è "una realtà molto importante nelle provincie (Latina 20%, Frosinone 20%, Viterbo 42%) e nella provincia romana", spiega Guido Coen Tirelli, segretario regionale Anaao Assomed Lazio. Una situazione che però comporta delle criticità. "In primis - precisa Palermo - non hanno una qualifica specifica per svolgere la funzione. Inoltre, visto il rapporto di lavoro non stabile è impossibile controllarne i turni accumulati, cosa che si traduce in una mancanza di sicurezza per se stessi e per gli altri. Infine, proprio perché chiamati di giorno in giorno in posti diversi, hanno più difficoltà a conoscere in modo approfondito l'ambiente di lavoro e le procedure".

uelli che lavorano a partita IVA nei pronto soccorso, inoltre, sono medici che spesso hanno accumulato anni e anni di esperienza nell'area Emergenza-Urgenza, ma che non possono accedere ai concorsi per la stabilizzazione perché non sono specialisti. "Per questo - conclude il segretario dell'Anaao Palermo - rilanciamo al Governo la proposta di trovare per loro delle forme di assunzione a tempo determinato, con iscrizione alla scuola di specializzazione, nell'ambito delle quote di contratti aggiuntivi finanziati dalle regioni".

