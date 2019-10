Vaccini: '#PerchèSì' premia nuovi social e linguaggio sport

Una sfida lanciata su Tik Tok, il nuovo social emergente tra i giovani, il linguaggio 'universale' dello sport , ma anche una campagna diretta agli operatori sanitari. Questi gli argomenti vincenti del progetto #PerchéSì, il contest dedicato alla comunicazione sui vaccini ideato da Sanofi Pasteur giunto alla seconda edizione, proclamati oggi a Roma.

I vincitori sono stati scelti tra 54 progetti, 31 per la categoria "ASL e distretti sociosanitari" e 23 per la categoria "Università, Società Scientifiche, Ospedali, Associazioni e Fondazioni". Una giuria di esperti ha selezionato i 10 finalisti che hanno concorso per il primo premio e partecipato all'hackathon di co-creazione per immaginare e sviluppare insieme a una trentina di giovani creativi e comunicatori la migliore campagna per comunicare il valore della vaccinazione.

Nella categoria Asl e distretti è stato premiato il progetto di ATS Milano Città Metropolitana, che ha usato il linguaggio universale dello sport per raccontare il valore della vaccinazione. Nella seconda è stato premiato invece 'Operatori sanitari in campo per la vaccinazione', dell' Università degli Studi e della Aou di Sassari, una campagna dedicata agli operatori chiamati a 'dare il buon esempio. Dai partecipanti all'hackaton, divisi in dieci gruppi, sono stati invece elaborati progetti orientati ai nuovi mezzi di comunicazione, e a trionfare è stato quello che prevede una campagna sul social Tik Tok. "il bilancio è ampiamente positivo - ha commentato il general manager di Sanofi Pasteur Mario Merlo -, perché per il secondo anno la scienza, insieme ai giovani comunicatori hanno realizzato nuove idee molto più incisive per promuovere il valore della vaccinazione, con nuove vie, nuovi metodi molto più in linea con le piattaforme digitali".

Al primo classificato per ognuna delle due categorie del contest sarà offerta la partecipazione ad un master intensivo in comunicazione digitale, promosso da Tree presso il Centro Copernico di Milano. Mentre i giovani vincitori dell'hackathon si aggiudicheranno un viaggio-studio organizzato dall'Institute of Interaction Design di Copenaghen.