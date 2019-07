Ricerca: Dallapiccola, Italia produce 10% di quella mondiale

Destiniamo alla ricerca circa l'1,3% del Pil, molto meno di quanto si investe in media nell'Unione Europea e un terzo di quanto si investe in Germania. Ma "nonostante questo abbiamo risultati di eccellenza e produciamo il 10% della ricerca clinica mondiale". A fare il punto sullo stato della ricerca scientifica in Italia è Bruno Dallapiccola, direttore scientifico dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e presidente di giuria del premio Research to Care, consegnato oggi nella Sala di Santa Maria in Aquiro del Senato e promosso da Sanofi Genzyme.

Nel 2018, ha spiegato Dallapiccola, considerato uno dei maggiori genetisti in Europa, "abbiamo avuto risultati scientifici in termini di pubblicazioni che ci pongono alla stregua di paesi come Regno Unito e Germania, in cui la ricerca è molto più finanziata". E questo è importante in primis per la qualità delle cure per i pazienti. Studi dimostrano, infatti, ha aggiunto "che nei policlinici in cui si fa più ricerca, c'è un rapporto diretto tra produzione scientifica e risultati clinici". C'è una dicotomia, ha precisato, "tra la grande forza dei nostri ricercatori da un lato e scarsa attenzione alla ricerca da parte della politica, considerata ancora un costo e non un investimento per far crescere il paese". Di qui l'importanza di premi come quello assegnato oggi a 5 giovani ricercatori italiani, autori di altrettanti progetti di studio.

"Tra i criteri utilizzati nella selezione dei vincitori - ha precisato l'esperto - la possibilità di tradurre i risultati della ricerca in risultati concreti per la vita dei pazienti".