Scompenso cardiaco, in Versilia la campagna Ogni cuore conta

Lo scompenso cardiaco è una patologia poco conosciuta, ma molto diffusa. Nel nostro Paese ne soffre circa un milione di persone e la prevalenza cresce in maniera esponenziale con l'eta: meno dell'1% sino a 60 anni e fino al 20% dopo gli 80. Lo scompenso cardiaco è la causa di circa 190.000 ricoveri l'anno, che generano una spesa totale di circa 3 miliardi di euro l'anno. Nonostante questa patologia sia la prima causa di ricovero tra gli ultra 65enni e la prima causa di morte tra le patologie cardiovascolari in Italia, rimane una delle meno considerate. È quindi importante accrescere la consapevolezza sull'importanza di una corretta prevenzione e di un trattamento tempestivo adeguato. Per questo, la campagna "Ogni Cuore Conta. Soprattutto il tuo", promossa da Novartis con l'obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sullo scompenso cardiaco, sbarca oggi in Versilia, a Lido di Camaiore.

Riconoscere i sintomi, imparare a gestire al meglio la propria condizione non sottovalutando la progressione della malattia, confrontarsi sulle opportunitàterapeutiche in grado di migliorare la qualitàdi vita sono alcuni dei temi affrontati nel corso di un incontro medico-paziente con alcuni specialisti e rappresentanti dell'Aisc, Associazione italiana scompensati cardiaci, presso la Sala Ortopedia dell'Ospedale Versilia di Lido di Camaiore.

"Lo scompenso cardiaco - spiega Giancarlo Casolo, Direttore Struttura Complessa di Cardiologia, Referente Aziendale della Rete dello Scompenso Cardiaco Ospedale Versilia - USL Toscana Nordovest - è una sindrome clinica complessa in cui il cuore non èpiù capace di pompare sangue in misura adeguata alle richieste metaboliche dell'organismo. È una malattia grave, la cui frequenza aumenta con l'eta, tra le prime cause di ricovero dopo i 65 anni, anche in Toscana. Oggi, grazie al progresso delle terapie, abbiamo a disposizione farmaci davvero efficaci per il trattamento precoce dello scompenso, ma l'efficacia dipende prima di tutto dall'aderenza alle terapie".