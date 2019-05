Dieci milioni nel mondo utilizzano la ‘sigaretta che non brucia'

- Iqos, la 'sigaretta che non brucia' prodotta da Philip Morris International, ha superato i dieci milioni di utilizzatori nel mondo e punta ad arrivare a 40 milioni nel 2025. I numeri sono stati dati a Neuchatel, durante un incontro con la stampa internazionale in vista del Workd No Tobacco Day indetto per io 31 maggio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

Il dispositivo, ha spiegato Moira Gilchrist, Vicepresident Strategic and Scientific Communications di Pmi, è venduto in 47 Paesi, e circa il 70% di chi lo utilizza ha smesso completamente con le sigarette tradizionali. "Secondo l'Oms - ha affermato - nel 2025 ci saranno un miliardo di fumatori nel mondo. È tempo di guardare alla scienza, di avere una discussione per far sì che ognuno possa avere le informazioni sui prodotti alternativi alle sigarette. Se si tengono i fumatori nel buio resteranno fumatori, non ci sarà un miracolo che li farà smettere".

Al momento ci sono 430 scienziati che, nel centro ricerche di Pmi a Neuchatel, lavorano alle alternative alle sigarette, con 4.600 brevetti già depositati per i nuovi dispositivi. "Più di 340 articoli su riviste scientifiche peer reviewed e capitoli di libri - ha aggiunto Gilchrist - stanno dimostrando che le sigarette 'heat not burn' non sono a rischio zero, ma sono comunque a rischio ridotto rispetto a quelle 'convenzionali'".

Il dispositivo, ha ricordato l’esperta, ha ricevuto l’autorizzazione all’immissione in commercio negli Usa da parte dell’Fda. In Europa la ‘sigaretta che non brucia’ costituisce il 2,1% del mercato dei prodotti del tabacco.

La Giornata Mondiale Senza Tabacco, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) celebra il 31 maggio, dovrebbe essere chiamata "Senza Fumo", per far sapere ai fumatori che esistono alternative con un rischio ridotto rispetto alla sigaretta 'tradizionale'. Lo ha affermato Philip Morris International, lanciando a Neuchatel l'iniziativa 'It's time to unsmoke'.

"Alla fine degli anni '90 alcuni tra i più grandi oppositori della nostra azienda ci lanciarono una sfida, invitandoci a produrre prodotti senza fumo meno dannosi per la salute. Li abbiamo ascoltati e abbiamo accettato la sfida", ha affermato Jacek Olczak, Chief Operating Officer PMI. "Ci sono voluti centinaia di scienziati, migliaia di test e miliardi di dollari - ha aggiunto - per inventare prodotti senza il fumo di sigaretta: prodotti che non bruciano il tabacco e ai quali i fumatori adulti possono passare abbandonando definitivamente le sigarette tradizionali."

I prodotti senza fumo, ha precisato Olczak, contengono nicotina e non sono privi di rischi, ma le ricerche condotte sia da Pmi che da organismi indipendenti hanno dimostrato che sono a rischio ridotto. "I fumatori adulti hanno il diritto di poter accedere ad alternative senza fumo supportate da solide basi scientifiche. Hanno inoltre diritto di avere informazioni corrette per poter prendere le proprie decisioni", fa notare Olczak "Incoraggiando le persone che non smettono di fumare a usare i prodotti alternativi senza fumo, alla fine riusciremo a lasciarci alle spalle le sigarette. Questo è il futuro senza fumo.