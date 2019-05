Tecnologia, una risorsa per la riduzione danni da fumo

Lavorare insieme per una 'salute intelligente' dove i rischi per le persone, inclusi quelli provocati dal fumo, possano essere ridotti. Tutto per un futuro che vada in una direzione di minor danno per il benessere di giovani e adulti e un aiuto importante arriva anche dalla tecnologia che, grazie a una innovazione ancorata ad una rigorosa metodologia scientifica, sta sviluppando prodotti 'alternativi' per i fumatori, che non vogliono o non possono smettere, come le sigarette a tabacco riscaldato che eliminano la combustione. Di questo si è parlato durante il convegno 'Strategia per una salute intelligente: riduzione del danno da fumo per un futuro senza fumo' organizzato alla Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, in occasione del 'Festival della Scienza Medica'.

Moderato dal giornalista Luciano Onder, il dibattito ha chiamato in causa la comunità medica e anche il mondo della politica per aprire una riflessione a 360 gradi sulle strategie per combattere il tabagismo e promuovere, allo stesso tempo, politiche per accrescere il benessere sociale. Un momento di riflessione a poche settimane dalla notizia della decisione presa dalla Food and drug administration (FDA), dopo rigorose verifiche, di dare il via libera alla commercializzazione negli Stati Uniti del sistema di riscaldamento del tabacco Iqos, prodotto da Philip Morris.

"Dopo avere analizzato i dati e le ricerche condotte dalla multinazionale del tabacco - ha affermato Umberto Tirelli, professore all'Università di Pavia e membro del Comitato tecnico scientifico e del Centro di riferimento oncologico di Aviano - la FDA ha approvato la vendita di questo nuovo sistema dicendo che può diminuire il problema di salute pubblica. Gli esperti hanno colto che c'è una diminuzione di sostanze tossiche e cancerogene. Il tabagismo è un problema complesso da affrontare, non è semplice, come per altre patologie, trovare il trattamento giusto per ognuno. Ma i nuovi prodotti, frutto della ricerca, sono una possibilità per chi non vuole o non riesce a smettere di fumare. La società si evolve, dobbiamo tenere conto delle nuove possibilità che ci sono".

La dipendenza da sigarette, hanno concordato gli esperti durante il dibattito, deve essere contrastata: una possibilità potrebbe essere quella di creare sinergie tra soggetti pubblici e privati per ideare e attuare politiche di riduzione del danno e per veicolare, in modo capillare, informazioni corrette su nuovi prodotti. "Tutti conosciamo gli effetti del fumo e tutti tendiamo a ritenerlo un vizio, una cattiva abitudine - ha aggiunto il professore Salvatore Cardellicchio, responsabile del Centro antifumo di Careggi - pochissimi, anche tra i medici, pensano che sia una malattia cronica. Nel cervello di chi fuma sono stati riscontrati cambiamenti morfologici, segno di una vera e propria patologia. Bisogna aiutare chi fuma e chi vuole smettere. Se un paziente viene da me e mi dice che ha trovato una sigaretta di nuova generazione da fumare, senza combustione, non lo mando via, gli dico che se è parte di un percorso per moderare il consumo può andare bene".

Presente all'incontro anche il senatore Stefano Collina, vicepresidente della 12esima Commissione permanente Igiene e Sanità, a cui è stato chiesto quale possa essere il ruolo pubblico in questa riflessione per ridurre i danni dal tabagismo e contrastare la dipendenza. "Serve una alternativa competitiva - ha risposto - i nuovi prodotti che arrivano sul mercato, a minor danno, devono essere scelti dai consumatori. Questo può essere un passo avanti. La politica si deve impegnare in un dialogo serio per valutare ogni aspetto".