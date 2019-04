Zingaretti, nel Lazio tuteleremo bimbi immunodepressi

Una proposta di legge per tutelare i bambini immunodepressi che prevede anche la possibilità, nelle classi delle scuole dell'obbligo nelle quali vi siano più di due minori non vaccinati, di proporre misure provvisorie compresa la sospensione dall'attività scolastica dei minori non vaccinati in attesa della regolarizzazione.

Oggi la giunta ha dato l'ok alla proposta di legge. "Il caso del piccolo Matteo ha chiarito quanto fosse necessario un intervento in questo settore per garantire il diritto dei più deboli di poter andare a scuola - ha spiegato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - E' una questione di civiltà. La nostra priorità è sempre stata quella di tutelare i più deboli e i bambini immunodepressi garantendo loro l'accesso all'istruzione. La proposta di legge passa ora all'esame del Consiglio regionale per l'approvazione definitiva".

Con la proposta di legge la Regione Lazio, in collaborazione con le Asl, intende garantire in modo omogeneo su tutto il territorio regionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute. L'Articolo 2 della proposta di legge prevede che nelle scuole dell'obbligo in presenza di classi nelle quali vi siano più di due minori non vaccinati le Aziende Sanitarie possano proporre misure provvisorie che comporterebbero la temporanea sospensione dall'attività scolastica dei minori non vaccinati in attesa della regolarizzazione.