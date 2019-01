Zingaretti, ex presidente Iss sarà consigliere ricerca Lazio

"Il professor Walter Ricciardi sarà il consigliere per la ricerca e l'innovazione della RegioneLazio. Sono onorato che un grande medico e protagonista della scienza italiana metta a disposizione a titolo gratuito la propria esperienza e competenza per la nostra comunità". Lo scrive in un tweet il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Ricciardi si è dimesso dalla presidenza dell'Istituto superiore di sanità a dicembre anticipando di alcuni mesi la scadenza del suo incarico, prevista il prossimo agosto.