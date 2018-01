Bimbo morto alla Spezia per sepsi da meningite

Il bimbo di 5 anni deceduto all'ospedale Sant'Andrea della Spezia poco dopo le 6 di stamattina è morto per meningite da meningococco. Lo comunica la Regione Liguria. Sono state predisposte le procedure standard per la gestione dei casi di sepsi meningococcica. Nel primo pomeriggio verrà attuata la profilassi antibiotica per i soggetti che hanno avuto contatti stretti col bambino.



Il piccolo era stato ricoverato d'urgenza per una sospetta sepsi batterica. Era stato portato in ospedale in condizioni gravissime, con febbre molto alta e difficoltà respiratorie. Ricoverato in rianimazione, le sue condizioni sono precipitate ed è deceduto.