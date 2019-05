Automotive Dealer Day, aumentano le presenze

Si è chiusa il 16 maggio a Veronafiere la 17/a edizione di Automotive Dealer Day, l’evento di riferimento in Europa per il settore auto, che dal 14 maggio ha accolto quasi cinquemila operatori (il 10% in più rispetto al 2018).

Nella tre giorni organizzata da Quintegia 60 incontri, tra workshop, focus, seminari e meeting con la stampa, con la presenza di circa il 70% dei concessionari nazionali, 14 case automobilistiche e 6 associazioni di categoria, per fare il punto su un comparto che vale 195 miliardi di euro di giro d’affari complessivo e che incide per l’11,1% sul Pil del Paese.

L’appuntamento con la 18/a edizione di Automotive Dealer Day sarà, sempre a Veronafiere, dal 19 al 21 maggio 2020, per confrontarsi con le sfide di un settore in continua evoluzione tra nuove tecnologie in materia di software e alimentazione, infrastrutture, trend di consumo, strategie di business. (ANSA).