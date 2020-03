Sicurezza, avviso pericolo locale di Vw premiato da Euro NCAP

Euro NCAP assegna il premio Advanced al sistema di sicurezza di Volkswagen capace di segnalare un pericolo locale.



Il 'Local Hazard Warning', di serie sulla Golf 8, consente all'autovettura di comunicare con tutto quello che c'è intorno (Car to Everyone - C2X): altri veicoli, strada ed i suoi 'particolari', come ostacoli ed oggetti presenti sulla carreggiata. Grazie alla tecnologia ITS-G5le auto dotate di un sistema 'compatibile' vengono informate su eventuali situazioni di potenziale pericolo: veicolo fermo sulla carreggiata, incidente, inizio e fine di un ingorgo stradale, cantiere stradale, ma anche se il veicolo che precede ha attivo un sistema di sicurezza, (ad es. luce di arresto di emergenza o l'arresto di emergenza automatico).



Gli ultimi premi 'Advanced' assegnati risalgono a ben 6 anni fa: il monitoraggio dell'angolo cieco della Opel e il freno di emergenza in grado di riconoscere i pedoni della BMW.



''Si tratta di una nuova area di sviluppo della sicurezza stradale - ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club d'Italia - con un enorme potenziale di miglioramento, anche per gli utenti e le situazioni più difficili da proteggere come quando non c'è sufficiente visuale libera, oppure per i motociclisti. Occorre, però, concordare presto gli standard di queste tecnologie e, soprattutto, diffonderle su tutti i veicoli in circolazione''.