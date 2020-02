Sicurezza stradale, arriva l' 'emoji jacket' a tutela dei ciclisti

Una 'faccina' sorridente, 'neutra' o arrabbiata; una freccia che indica la direzione destra o sinistra; un segnale di pericolo.



Sono le immagini che possono comparire sull' 'emoji jacket' lanciato da Ford a tutela dei ciclisti, e più in generale per favorire un miglior dialogo tra le due ruote e gli automobilisti. Sul retro, infatti, il 'giubbotto', attualmente in forma di prototipo, può 'ospitare' le emoji luminose, attivate dal un telecomando wireless montato sul manubrio della bicicletta. L'iniziativa rientra nella campagna Share The Road di Ford, che sottolinea come "la comunicazione tra automobilisti e ciclisti può essere molto difficile, soprattutto per questi ultimi che, spesso, devono togliere le mani dal manubrio per indicare i cambiamenti di direzione o per ringraziare". Secondo i dati condivisi nel Traffic Safety Basic Facts della Commissione Europea, sono oltre 2.000 i ciclisti che, ogni anno, perdono la vita sulle strade di tutta Europa. L' 'emoji jacket', aggiunge Ford, "è stato sviluppato per mostrare come molte delle più comune tensioni tra gli utenti della strada potrebbero essere allentate, consentendo ai ciclisti di mostrare più facilmente e più chiaramente ai conducenti le loro intenzioni - e perchè no - le emozioni.