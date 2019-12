Ford richiama in Usa 600mila auto per problemi ai freni

Un grave problema all'impianto frenante, che secondo quanto riporta AP ha già causato incidenti e feriti (15 sinistri in totale) ha fatto richiamare negli Stati Uniti 600mila auto Ford prodotte nello stabilimento di Hermosillo, in Messico, dal 22 febbraio 2006 al 15 luglio 2009. Il richiamo riguarda i modelli Ford Fusion 2006-2010 (che non ha nessun legame con quello venduto in Europa), Lincoln MKZ e Mercury Milano. Il difetto riguarda una valvola all'interno dell'unità di controllo del freno idraulico che può rimanere aperta, con conseguente aumento della corsa del pedale del freno e problematiche se si deve effettuare un intervento di emergenza.



Ford ha già avviato i contattati negli Stati Uniti con i proprietari dei modelli che potrebbero presentare questo problema. Dal prossimo 13 gennaio le auto dell'Ovale Blu interessate potranno essere portate presso una concessionaria per l'ispezione e la sostituzione della valvola, se necessario.



Nell'occasione - precisa una nota della Casa - verranno eseguite anche altre operazioni di manutenzione dei freni.