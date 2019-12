Ford Puma ottiene massimo punteggio nei test Euro NCAP

Ford Puma ha conquistato le 5 stelle nei crash test Euro NCAP. Il crossover di ispirazione suv ha guadagnato il massimo del punteggio in base ai protocolli più rigorosi introdotti nel 2018.



Puma - compresa la versione elettrificata EcoBoost Hybrid - è uno degli otto modelli Ford ad avere le 5 stelle Euro NCAP.



Euro NCAP ha assegnato a Puma il massimo dei voti per la protezione degli occupanti adulti (94%) e bambini (84%), sia nel test sull'impatto laterale sia in quello, più complesso, del palo. Molte le tecnologie apprezzate tra cui il Pre-Collision Assist with Active Braking, l'Intelligent Speed Limitere ilLane-Keeping System.



A bordo di Puma è stata introdotta un'ampia gamma di tecnologie che utilizzano 3 radar, 2 telecamere e 12 sensori a ultrasuoni, racchiusi nell'innovativo Ford Co-Pilot, per la prima volta su un crossover compatto, migliorandone sicurezza, guidabilità e comfort.



Puma è il quinto veicolo Ford a ottenere il massimo riconoscimento delle 5 stelle nel 2019 insieme a Focus, Mondeo (valutata secondo gli ultimi protocolli), Kuga ed Explorer Plug-In Hybrid valutati negli scorsi mesi. Altri modelli Ford 'a 5 stelle' includono Fiesta (2017), Galaxy (2015) e S-MAX (2015).