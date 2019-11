Torino: 'Sulla strada non rischiare', campagna per sicurezza

Sulla strada non rischiare'. Questo il claim della nuova campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale lanciata dalla Città di Torino con l'obiettivo di promuovere corretti stili di guida. L'accento viene messo sui rischi legati a comportamenti pericolosi come l'uso del cellulare al volante, l'eccessiva velocità o la guida in stato di ebbrezza.

Seppur il numero degli incidenti sia in diminuzione (3152 al 17 novembre contro 4899 nel 2018) così come quello delle violazioni accertate (da 96 a 82 mila per eccesso di velocità, ad esempio), "questo non basta - dice l'assessora Maria Lapietra -. Vogliamo incidere di più, per questo abbiamo varato questa campagna e il nuovo Piano Operativo della Sicurezza Stradale con l'obiettivo di ridurre del 5% in un anno gli incidenti". Per il comandante della polizia municipale Emiliano Bezzon "l'aumento dei controlli è una delle azioni individuate per questo obiettivo ed è importante segnalare la costante diminuzione degli incidenti negli ultimi anni, e delle violazioni accertate, soprattutto per guida in stato di ebbrezza. Segno che i controlli funzionano e che c'è più attenzione da parte dei cittadini che bisogna però sensibilizzare ulteriormente".