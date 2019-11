Colpo di sonno causa 25% incidenti, Jaguar avvisa conducente

Il colpo di sonno mentre si è alla guida è la causa principale del 25% degli incidenti mortali. A rivelare l'impressionante dato è uno studio realizzato nel Regno Unito dove, secondo un'ulteriore indagine, 1 conducente su 8 ha ammesso di essersi addormentato al volante della propria auto. Per prevenire gli incidenti dovuti a questo motivo, Jaguar ha sviluppato il Driver Condition Monitor: una tecnologia in grado di rilevare i segnali di sonnolenza e avvertire tempestivamente il conducente. Il sistema riceve e analizza migliaia di input e, in caso di affaticamento, allerta tempestivamente e suggerisce una pausa di viaggio a chi si trova alla guida. Alcuni dati vengono misurati ogni millesimo di secondo, tra cui quelli provenienti dall'Electronic PowerAssistedSteering, dai pedali e dal complessivo stile di guida. Complessi algoritmi analizzano tutti questi dati per determinare con precisione il livello di stanchezza.

Disponibile di serie sulla E-PACE e su tutte le altre vetture della gamma Jaguar, il Driver Condition Monitor rileva se il guidatore inizia a mostrare segni di sonnolenza. In tal caso, sul quadro strumenti della E-PACE viene visualizzata l'icona di una tazza di caffè a cui, al bisogno, viene associato un avvertimento sonoro. La Jaguar E-PACE è inoltre dotata di una serie di altri avanzati sistemi di assistenza alla guida. Tra le dotazioni di serie su tutti i modelli Jaguar ci sono l'Automated Emergency Braking, il Lane Keep Assist, il Cruise Control con SpeedLimiter, l'assistenza al parcheggio anteriore e posteriore e la telecamera posteriore.