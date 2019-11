Bisio (Vodafone), con 5G riduzione incidenti 30-40%

Per il mondo della mobilità "il 5g è un cambiamento radicale" e consentirà di ridurre "del 30-40% gli incidenti stradali rispetto a quelli attuali". A dirlo è l'amministratore delegato di Vodafone Italia, Aldo Bisio, durante la conferenza di presentazione di quattro progetti 5G nel settore automotive, realizzati da Vodafone, insieme a partner come il Politecnico di Milano, Fca, Pirelli, Marelli ed Eni Fuel.

"Il 5g creerà un nuovo modo di spostarsi: più sicuro, più confortevole e più ecosostenibile", ha detto Bisio, spiegando che "l'ecosistema che stiamo costruendo farà sì che avremo un traffico più fluido e tempi di percorrenza più veloci. Di conseguenza, anche le emissioni diminuiranno significativamente, dal 20% al 40%, oltre all'incidentalità". Ad oggi "siamo ancora in fase sperimentale e credo ci sia tanto da fare, ma presto usciremo dai laboratori e cominceremo ad andare sulle strade con dei test. Credo che ci vorranno tra i 5 e i 6 anni per vedere qualcosa di veramente mass market". Nel mondo 5G i veicoli avranno più intelligenza a bordo e saranno in grado di "parlare" con la strada e tra di loro, ma non solo, come dimostrano i quattro progetti presentati oggi da Vodafone al Centro guida sicura dell'Aci a Lainate. Dall'evoluzione dei sistemi di frenata automatica di emergenza alla guida assistita nelle fasi di sorpasso, dallo sviluppo su rete 5G dei sistemi di 'adaptive cruise control' alla condivisione di informazioni sull'ecosistema stradale intorno al veicolo: le soluzioni presentate oggi da Vodafone mostrano come il 5G rivoluzionerà il modo di muoverci e di guidare, aprendo la strada a un mondo di persone, veicoli e infrastrutture connesse, che comunicano e interagiscono in tempo reale garantendo maggiore sicurezza e comfort di guida.