Sicurezza stradale, premio Dekra al prefetto Sgalla

Celebrare l'impegno della Polizia di Stato e sottolineare l'importanza delle cinture di sicurezza nel 60mo anniversario dalla loro realizzazione: queste le motivazioni dei premi assegnati da Dekra nell'ambito del Forum Automotive in corso a Milano.



Il Dekra Road Safety Award è stato assegnato al prefetto Roberto Sgalla, già direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato. Menzione speciale a Volvo Cars, in qualità di azienda del settore che ha contribuito a rendere più sicuri i viaggi in auto.



"Sgalla - ricorda Toni Purcaro, presidente di Dekra Italia - rappresenta una figura importante nel mondo della sicurezza stradale ed emblematica dell'impegno della Polizia di Stato in quest'ambito". La menzione speciale a Volvo Cars prende spunto dal sessantesimo compleanno della cintura di sicurezza a tre punti: realizzata da un ingegnere della Casa svedese, Nils Bohlin, fu subito messa a disposizione di tutti i produttori. "L'impegno della nostra azienda - sottolinea Roberto Lonardi, capo della comunicazione di Volvo Auto Italia - non si è mai interrotto.



Perché ancora prima di parlare del futuro dell'auto, bisogna pensare al futuro della sicurezza in auto".