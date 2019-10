Arriva gommista consulente con Goodyear e Dunlop

Il gommista con la tuta è sparito e si è trasformato in un consulente. È in grado di aiutare il cliente nella scelta e nel montaggio dei pneumatici da adeguare allo stile di guida, alla sicurezza in strada e ai nuovi trend tecnologici che caratterizzano il mercato dell'auto e delle due ruote. Si tratta del primo concept store di SuperService, la rete italiana di rivenditori esperti in pneumatici e servizi selezionati da Goodyear e Dunlop, presente solo in Italia.

Con questa iniziativa Goodyear, sperimenta un nuovo modello di Business e insieme una nuova esperienza d'acquisto, lontano da dove avvengono fisicamente il cambio gomme e i servizi per l'auto. Il cliente infatti, dopo essere stato accompagnato nella scelta dei prodotti e dei servizi più idonei per le sue esigenze, potrà consegnare le chiavi all'addetto che si occuperà di trasferire la vettura nello spazio officina.

La rete SuperService attualmente conta 302 rivenditori esperti in Italia e fa registrare un giro d'affari di oltre 127 milioni di euro, con volumi potenziali di oltre 1,5 milioni di pneumatici vettura all'interno del mercato di riferimento e una ricaduta occupazionale di oltre 1.500 addetti.