Polstrada ritira 55 patenti in 4 giorni in Toscana

In quattro giorni ritirate 55 patenti e tolti 2.404 punti. In A/1 trovati 120mila euro sotto una scatola di mozzarelle. Recuperati pure quasi quattro chili di droga e una persona è stata arrestata. E' il bilancio dell'attività della polizia stradale in Toscana, che negli ultimi giorni ha messo in campo 346 pattuglie, supportate dall'elicottero dell'8/o reparto volo della polizia di Stato.

I controlli hanno interessato 1.980 persone e 1.944 veicoli, con 900 infrazioni accertate e 33 conducenti positivi all'etilometro. Gli autovelox e i telelaser hanno pizzicato 754 veicoli che correvano troppo. Ad altri 292 automobilisti è stato intimato l'alt sul posto per contestare l'eccesso di velocità, mentre 96 erano senza cinture e 79 quelli con il telefonino in mano. Gli incidenti rilevati sono stati 32 mentre gli interventi di soccorso 239. L'arresto è stato effettuato sul tratto aretino dell'A/1, ove la sottosezione di Battifolle ha monitorato i veicoli in transito e le aree di servizio.