Il cane libero in auto aumenta i rischi e lo stress

Tenere il cane libero di muoversi in auto, oltre che essere vietato, crea situazioni di grave pericolo e di stress, non solo per l'uomo ma anche per l'animale. Lo conferma uno studio realizzato negli Stati Uniti da The Harris Poll per conto di Volvo Car USA con la collaborazione della dottoressa Elisa Mazzaferro, Veterinary Specialist della Cornell University e una dei maggiori esperti di gestione delle emergenze con gli animali. La novità dello studio non riguarda tanto i danni che in caso d'incidente possono essere arrecati al cane e agli occupanti dell'auto, quanto piuttosto il 'prima incidente', cioè il livello di distrazione e scarsa concentrazione sulla guida che deriva dal muoversi dell'animale in auto. Gli esperti di Volvo e dell'agenzia The Harris Poll hanno esaminato da vicino il comportamento di 15 guidatori e dei loro cani su un periodo di oltre 30 ore per ciascuna auto, coprendo tutte le possibili situazioni: animale libero, trattenuto con cintura di sicurezza, con imbragatura, con trasportino, con grata e con gabbia. Le rilevazioni hanno mostrato che le situazioni di guida pericolosa sono state più che doppie (649 contro 274) nel caso di vetture con cane libero a bordo, compreso il viaggiare dell'animale con la testa fuori del finestrino o stare addosso al guidatore. I tempi di distrazione di chi sedeva al volante sono più raddoppiati con il cane non 'trattenuto' (3 ore e 39 minuti su 30 ore totali di guida, contro 1 ora e 39 minuti) ad esempio per seguire le evoluzioni dell'animale nella macchina distogliendo lo sguardo dalla strada. Ma uno degli aspetti più rilevanti è stata la misurazione dello stato di stress per uomo e animale: È probabile che la frequenza cardiaca aumenti per le persone e gli animali domestici. I cani senza sistema di ritenuta hanno evidenziato una frequenza cardiaca più veloce di 7 battiti al minuto, valore che nel dei conducenti saliva addirittura da 28 a 34 battiti al minuto. ''Se gli animali domestici girano liberi all'interno dell'auto, cosa che può essere divertente - ha detto la dottoressa Mazzaferro - ciò rappresenta invece un grave rischio per i conducenti e per i loro cani, sia in termini di distrazione che di aumento delle possibilità di lesioni gravi in caso di incidente. Sfortunatamente, nel mio campo, vediamo regolarmente le devastanti conseguenze, molte delle quali possono essere evitate semplicemente garantendo che i nostri animali siano protetti in modo sicuro''.



Lo studio commissionato da Volvo Car USA si è occupato anche della relazione tra le persone, i loro animali domestici e le loro auto. Sono emersi alcune aspetti curiosi; come il fatto che i millennial sono aperti ad occuparsi (e spendere) per il benessere dei loro amici a quattro zampe. Più del 50% degli intervistati ha detto di essere disponibile a spendere almeno 50 dollari per la festa di compleanno del proprio animale domestico, un 36% ha detto che pagherebbe 100 dollari per asilo per cani, il 33% per abbigliamento firmato e il 32% per far frequentare palestre per cani (32%). Gli americani - si legge nello studio - vogliono viaggiare con i loro animali domestici, ma non si preoccupano per la loro sicurezza, anche se il 32% degli intervistati ha detto di aver lasciato il cane a casa perché riteneva che la propria auto non fosse abbastanza sicura. Il 39% preferirebbe fare un viaggio con il proprio cane piuttosto che con la famiglia e il 28% tra chi ha un animale domestico si dichiara più interessato a passare con l'amico a quattro zampe un weekend piuttosto che col proprio partner.