(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Ancora un fine settimana di bollino rosso per il traffico in prospettiva degli spostamenti verso le località turistiche e per i rientri nelle città. Ne dà notizia la Polizia stradale, che informa che Viabilità Italia ha predisposto, come sempre, un calendario con le previsioni di traffico e i divieti di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate.



