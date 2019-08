Richiamo GM in Usa, modelli GDI benzina soffrono il caldo

Allarme caldo per gli automobilisti Usa che guidano un modello General Motors dotato di motore GDI (benzina iniezione diretta) in Texas, Arizona, Utah, California, Nevada e New Mexico cioè negli stati con le temperature estive più alte. Come riporta il sito autoserviceprofessional.com, GM ha inviato un richiamo che riguarda berline, suv e pick-up costruiti fra il 2013 e il 2017 e che abbiano evidenziato nella diagnosi i codici DTC (Diagnostic Trouble Codes) P2635 oppure P018B.



Si tratta di un lungo elenco, perché comprende modelli di Chevrolet (Equinox, Malibu, Traverse, Camaro, Impala, Colorado, Silverado, Tahoe, Suburban e Corvette), di GMC (Terrain, Acadia, Canyon, Sierra e Yukon), di Buick (LaCrosse, Regal, Regal GS, Enclave, Cascada, Verano, Encore ed Envision) e di Cadillac (ATS Sedan, CTS, SRX, XT5, XTS e CT5). L'azienda segnala che quando la temperatura supera i 37,8 gradi Celsius (100 Fahrenheit) la benzina può perdere le corrette condizioni fisiche - creando bolle di vapore - e generare stallo, esitazioni e mancanza di prestazioni. La soluzione al problema si ottiene sostituendo la pompa della benzina e, eventualmente, rifornendosi di carburante con numero d'ottano oltre 91.