Chiamata automatica al 112 da auto in caso incidente

Un sistema di 'e-call' per la ricezione delle chiamate di soccorso al 112 generate in automatico dalle auto di nuova generazione in caso di incidente. E' il nuovo progetto in via di realizzazione per implementare i servizi della sala operativa del Numero Unico di Emergenza 112 di Roma, emerso in occasione della firma del contratto per 81 nuovi operatori nella Capitale, che entrano a far parte della sala operativa del 112 nel Lazio. Tra i prossimi obiettivi c'è anche l'attivazione di una seconda Centrale Regionale Nue 112 per completare la copertura del territorio regionale.