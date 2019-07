Incidenti stradali: Ancma, un decesso su 10 dovuto a buche e ostacoli in strada

Malgrado una diminuzione complessiva dei veicoli a due ruote coinvolti in incidenti, nel 2018 quasi un motociclista su dieci ha perso la vita a causa degli ostacoli presenti sulla strada. "Ancora drammaticamente troppi" per Confindustria ANCMA, l'Associazione Nazionali Ciclo Motociclo e Accessori, che commentando gli ultimi dati forniti dall'ACI/ISTAT sull'incidentalità in Italia sottolinea l'emergenza infrastrutturale.



"L'anno scorso - si legge in una nota - la presenza di buche, ostacoli accidentali o fissi sulla strada o ai margini ha infatti provocato la morte di 75 centauri e il ferimento di altri 1.773, corrispondenti rispettivamente al 8.9% e al 3,9% del totale di morti e feriti su due ruote. Numeri che riconfermano l'importanza e la necessità di intervenire sulle infrastrutture per ridurre gli infortuni dei motociclisti e le concause di decesso. Bene quindi - prosegue il comunicato - il decreto per l'istallazione dei guardrail "salva motociclisti" appena approvato dal Ministero dei Trasporti, ma per ANCMA è importante che sia implementato rapidamente e che sia accompagnato da altri interventi strutturali. Da qui la richiesta al Governo di più impegno e di una maggiore tempestività in questa direzione, che comporterebbe anche un forte contenimento dei costi sociali e sanitari provocati dagli incidenti stradali, che ammontano a oltre 5 miliardi di euro annui".

"Case motociclistiche e fornitori di componenti tecniche - sottolinea ancora ANCMA - investono costantemente in ricerca e sviluppo per innalzare gli standard di sicurezza attiva di moto e ciclomotori. E anche i produttori di abbigliamento tecnico hanno introdotto importanti evoluzioni in questo ambito. Un impegno che ha contribuito negli ultimi anni a far calare il numero di vittime e feriti su veicoli a 2 ruote, facendo registrare addirittura un trend migliore anche rispetto a quello delle auto. L'associazione chiede che gli investimenti delle case motociclistiche e delle aziende non siano vanificati fenomeni esterni come la trascuratezza nella manutenzione del manto stradale o da infrastrutture pericolose ed inadeguate.



Anche la maggiore consapevolezza degli utilizzatori rispetto all'importanza di indossare capi tecnici protettivi riduce il rischio di riportare gravi danni in caso di incidente: in questo senso ANCMA da qualche anno sta chiedendo al Governo - per ora senza successo - di prevedere sgravi fiscali per l'acquisto di abbigliamento motociclistico.

Nel 2018 i veicoli a due ruote coinvolti in incidenti (mortali e non) si attestano a quota 52.685, con una diminuzione del 5,4% rispetto al 2017. I ciclomotori fanno registrare 114 vittime, pari ad aumento del 18,7% rispetto all'anno precedente; diversamente, il numero dei feriti (10.413) cala del 9%. Le vittime a bordo di motocicli e scooter ammontano a 728 unità e fanno segnare una diminuzione del 6,7%; in calo (-4,3%) anche il numero dei feriti (45.450). Complessivamente, le vittime di incidenti su veicoli a due ruote (ciclomotori e moto) diminuiscono rispetto al 2017 del 3,9% così come il numero dei feriti che cala del 5,2%. Negli ultimi 5 anni il numero di vittime su veicoli a 2 ruote è diminuito del 3,7% facendo registrare un trend migliore anche rispetto a quello delle auto, che è calato solo del 1,4%.