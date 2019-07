Volvo richiama nel mondo 507 mila auto per rischio incendio

Volvo Cars, l'azienda automobilistica svedese controllata dal 2010 dalla cinese Zhejiang Geely Holding Group, ha comunicato di avere avviato un richiamo per 507mila auto in tutti i mercati mondiali per eliminare rischi d'incendio. A causa di un componente difettoso del motore - il collettore di aspirazione - che è realizzato in materiale plastico è possibile che in casi estremi l'eccesso di calore lo faccia fondere e quindi provocare un incendio. Il problema, fa sapere l'azienda attraverso il portavoce Stefan Elfstrom che non sono evidenze di incidenti in cui si siano verificati infortuni e che i casi in cui l'auto ha preso fuoco sono pochi. Ad essere interessati sono i modelli S60, S80, S90, V40, V60, V70, V90, XC60 e XC90 equipaggiati con il quattro cilindri turbodiesel 2.0 e costruiti fra il 2014 e il 2019.



Tutti i possessori di autovetture Volvo interessate al richiamo sono già stati informati per lettera e potranno effettuare l'aggiornamento della propria vettura senza costi.