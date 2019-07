Camper, attenzione agli pneumatici prima di partire

La popolarità di camper, caravan, van modificati e qualsiasi genere di "casa mobile" è in costante aumento. Secondo l'ultimo Rapporto Nazionale APC (Associazione Produttori Carvan e Camper) e in base ai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , nel nostro Paese circolano 225.075 autocaravan e 63.563 caravan. I camper, però, sono mezzi pesanti e gli pneumatici montati su questi veicoli non devono sopportare solo il peso di diverse tonnellate, ma anche offrire capacità di tenuta su tutti i tipi di strade. Per questo, prima di partire, è importante non dimenticare di controllare gli pneumatici: età, livello di usura e pressione corretta. Una maggiore pressione degli pneumatici migliora la stabilità del veicolo e riduce la produzione di calore al loro interno. "Gli pneumatici dovrebbero resistere alle condizioni dei luoghi dove si va in vacanza. Quindi, è necessario tenere a mente per esempio la velocità o gli indici di carico", dice Martin Dražík, Product Manager di Nokian Tyres Europe.



Pneumatici con un maggior indice di durevolezza sono un must per i camper e permettono di fare viaggi sicuri. "Gli pneumatici dedicati al segmento dei camper prodotti da Nokian Tyres - comunica una nota della Casa - sono dotati di AramidSidewall Technology: i loro fianchi sono rinforzati con fibra di Aramide extra dura che offre estrema durata e sicurezza in tutte le condizioni".