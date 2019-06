Da Continental un nuovo radar 'salva ciclisti'

Il sistema di sicurezza Right-Turn Assistant messo a punto dalla Continental promette di aumentare la sicurezza dei ciclisti e dei motociclisti, facendo calare i rischi di un loro investimento accidentale, quando i veicoli svoltano a destra. Il dispositivo si basa sull'utilizzo di un nuovo radar a corto raggio a 77 GHz anziché a 24 GHz, come impiegati sino a oggi. Il dispositivo è in grado di individuare per tempo l'arrivo da dietro per un sorpasso sulla destra di moto e bici, di avvisare della loro presenza il guidatore che si accinge a una svolta e di fermare il mezzo in maniera automatica per evitare un possibile impatto.



Secondo una ricerca condotta dal gruppo tedesco, l'adozione in massa sulle auto del Right-Turn Assist potrebbe aiutare a prevenire in Germania il 5% degli incidenti in cui vengono uccisi o rimangono feriti gravemente i ciclisti, percentuale che in Giappone salirebbe al 7% e negli Stati Uniti addirittura all'8,5%.



Il radar a 77 GHz, chiariscono dalla multinazionale di Hannover, è ''capace di analizzare l'ambiente circostante con una risoluzione più elevata e con un livello di accuratezza maggiore rispetto a prima e, di conseguenza, è in grado di rilevare gli altri utenti della strada e gli ostacoli in maniera molto più precisa''. In aggiunta, nuovi sensori individuano le direzioni di movimento e le velocità in modo più accurato rispetto a quelli di precedente generazione e possono essere posizionati ai quattro angoli della carrozzeria dell'automobile, per assicurare un monitoraggio continuo e a 360 gradi dell'area circostante il veicolo. ''In più, anche la densità di integrazione è stata ulteriormente incrementata. Le singole componenti del sistema, come l'antenna e il chip a radiofrequenza (RF), sono ora collocate in uno spazio di installazione più piccolo, e rendono il sensore ancora più compatto. Questo, a sua volta, permette di installare il sistema più facilmente all'interno del veicolo, anche in posti ristretti''. Quella del Right-Turn Assistant è solo la prima delle possibili applicazioni di questo nuovo radar che è pronto per equipaggiare le nostre automobili e che è destinato in futuro a essere impiegato sulle vetture a guida autonoma.