Asaps, seggiolini anti-abbandono 'dimenticati' dalle istituzioni

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GIU - Seggiolini anti-abbandono dimenticati, quando già sono in atto le prime ondate di calore dell'estate 2019? Lo domanda l'Associazione sostenitori Polstrada (Asaps), che ricorda come l'1 luglio sarebbe dovuto scattare l'obbligo di dotarsi di un "sistema di ritenuta salva-bebè per chiunque risieda in Italia e trasporti minori fino a 4 anni", ma il termine di pubblicazione sul sito 'Tris' della Commissione Europea per una consultazione pubblica, "stabilito inizialmente al 22 aprile, è stato prolungato di altri tre mesi, al 22 luglio, in piena estate". Anche ipotizzando un successivo cronoprogramma accelerato (parere del Consiglio di Stato), sottolinea il presidente dell'Asaps Giordano Biserni, "si arriverà all'autunno inoltrato, almeno a novembre, per la pubblicazione definitiva sulla Gazzetta Ufficiale".



Quindi dal primo luglio - sottolinea l'Asaps - "non ci sarà l'obbligo per i genitori di dotarsi dei nuovi seggiolini e per gli organi di polizia stradale di sanzionare l'assenza a bordo dei veicoli di tali dispositivi. Se un genitore volesse comunque tutelare il proprio bambino, potrà dotarsi di seggiolini già in commercio, dotati di sistemi di allarme, ma che potrebbero non essere più rispondenti alle caratteristiche del decreto del Ministero, il cui testo in fase di consultazione ha già avuto oltre una ventina di osservazioni tra ditte, aziende, associazioni di consumatori ed esperti".



Biserni ricorda inoltre che "erano stati stanziati anche fondi pubblici: la Legge di Bilancio 2019 approvata in via definitiva il 30 dicembre e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2018, aveva autorizzato lo stanziamento di un milione di euro per il 2019 e un altro milione per il 2020 per incentivare l'acquisto di sistemi di allarme per prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli. Al momento non sono state ancora definite le modalità per usufruire di questi incentivi".