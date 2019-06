Segnaletica stradale, cittadini-fotoreporter per migliorarla

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti 'in campo' per migliorare la segnaletica stradale.



Si tratta della campagna #Scattailsegnale per la sicurezza stradale e per sensibilizzare le istituzioni che lavorano sul Codice della strada. A lanciarla sono Assosegnaletica-Anima Confindustria e Konsumer Italia, che hanno indetto un concorso fotografico 'a tutela del cittadino'. Chi vi parteciperà potrà fotografare la segnaletica stradale obsoleta o non mantenuta correttamente. Ogni immagine sarà un contributo alla prevenzione dei sinistri stradali e un invito all'ente proprietario della strada a intervenire. #Scattailsegnale è una modalità per far sentire la propria voce in un frangente storico che vede il riesame del Codice della Strada. "Una decisione grave - denuncia Paolo Mazzoni, consigliere Assosegnaletica - sta per essere presa in commissione Trasporti alla Camera, dove molti deputati si sono convinti che per semplificare il Codice della Strada sia necessario cancellare quelle poche norme che obbligavano i sindaci dei comuni a spendere parte delle multe per la sicurezza stradale e nella manutenzione della segnaletica stradale. Le multe devono ritornare sulla strada perché servono a salvare vite umane, a ridurre la spesa sanitaria degli incidenti, a ridurre i premi assicurativi, a incrementare il turismo e il decoro nelle nostre città. Fotografare lo stato della segnaletica stradale servirà a questo".



"L'intento - spiega Fabrizio Premuti, presidente Konsumer Italia - è quello di raccogliere quante più segnalazioni possibili, premiando lo scatto più originale (se così si può dire) ed eclatante, soprattutto in relazione ai segnali più importanti, per sensibilizzare il legislatore al problema. È infatti noto che oltre il 60% dei segnali stradali non sia a norma a causa di atti vandalici, vetustà o per la perdita delle proprie caratteristiche minime di rifrangenza. Capita inoltre che alcuni segnali, per via di un posizionamento scorretto, tendano a trarre in inganno gli utenti della strada divenendo un vero e proprio pericolo". Le fotografie saranno pubblicate su Maps. Saranno tre gli scatti premiati. (ANSA).