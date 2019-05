Check&Go, da Michelin controlli gratis gomme per la sicurezza

Informare e sensibilizzare gli automobilisti ad una guida prudente e sicura, per se stessi e per gli altri. Questo il tema di 'Check&Go', l'iniziativa ideata da Michelin per promuovere la cultura della sicurezza stradale, offrendo agli automobilisti un controllo gratuito sullo stato di usura delle loro gomme in programma domani a Milano. Protagonista di questo tour sarà la tecnologia laser, che consentirà di verificare in pochi istanti il grado di usura dei pneumatici. La formula è quella del roadshow, ovvero un tour itinerante che Michelin porterà nelle principali gallerie commerciali e outlet della Penisola, nell'arco di un mese e mezzo, toccando 17 città per un totale di 23 giornate di eventi. Nelle aree identificate, Michelin installerà la struttura attraverso la quale gli automobilisti saranno invitati a transitare con la propria vettura. La tecnologia laser installata all'interno effettuerà in pochi istanti la verifica dell'usura del battistrada dei 4 pneumatici e restituirà immediatamente una prima sintesi dell'esito del test, mentre il risultato dettagliato - contenente anche raccomandazioni e consigli basati sui dati raccolti - sarà inviato ai partecipanti via email. Il 'giro d'Italia' partirà domani da Milano, seguiranno, nell'ordine, le tappe di Brescia, Cuneo, Torino, Parma, Padova, Udine, Vicenza, Ravenna, Bologna, Livorno, Grosseto, Firenze, Perugia, Ascoli, Roma, Napoli.