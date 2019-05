Hyundai, ecco l'app per il soccorso stradale H24

Hyundai Italia presenta la nuova app 'Assistenza Stradale'. Disponibile su Apple Store e Google Play e completamente gratuita, permette di richiedere il soccorso stradale in modo più semplice e immediato 24h su 24.

Attraverso lo smartphone, i possessori di veicoli Hyundai - immatricolati dal 2016 in Italia con targa italiana e venduti dalla rete Hyundai in Italia - avranno in questo modo la possibilità di attivare il soccorso stradale cliccando sul tasto 'SOS': la Centrale Operativa li ricontatterà per organizzare il traino, localizzando la posizione del fermo veicolo.

Attraverso le icone dedicate, è inoltre possibile tracciare la posizione del carro attrezzi e verificarne il tempo di arrivo, salvare una determinata posizione geografica o visualizzare informazioni e numeri utili in caso di emergenza.

Sempre tramite l'app, i clienti possono contattare direttamente la Centrale Operativa per richiedere numerosi altri servizi di assistenza offerti da Hyundai Italia come la vettura sostitutiva, il recupero del veicolo riparato o addirittura il pernottamento in albergo, il rientro dei passeggeri o il proseguimento del viaggio.