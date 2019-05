Essilor e Renault alleate per migliorare visione e sicurezza

Essilor, numero uno numero mondiale dell'ottica oftalmica, e il Gruppo Renault hanno annunciato in occasione della quinta Settimana della Sicurezza Stradale delle Nazioni Unite, la firma di un protocollo di intesa della durata di 2 anni. L'obiettivo è la sensibilizzazione del pubblico nei confronti dell'importanza di avere una buona visione per la sicurezza stradale e sviluppare soluzioni innovative destinate a migliorare l'esperienza visiva dei conducenti. Dagli studi è emerso che un conducente su cinque nel mondo ha problemi di visione non corretta mentre il 90% delle informazioni necessarie per guidare passano proprio dalla vista.



L'interazione tra occhiali e sistemi di interfaccia dei veicoli è pertanto vitale, di giorno come di notte. Nel prossimo futuro questa interazione aumenterà ancora, con il moltiplicarsi dei dispositivi intelligenti e connessi destinati a migliorare l'esperienza dei consumatori offrendo loro nuovi benefici. In tale contesto, la partnership tra le due aziende si prefigge di accrescere la sensibilizzazione a livello mondiale e locale tramite campagne di screening dei problemi di vista per i clienti e i dipendenti del costruttore automobilistico. A questo scopo - nel corso di questa settimana - si svolgeranno eventi ad hoc a sostegno delle iniziative condotte in occasione delle giornate Renault Mobilize e della Giornata Mondiale della Vista. Altro obiettivo è il miglioramento dell'interazione tra visione ed esperienza del conducente mediante competenze trasversali e innovazione dei prodotti. Alcuni gruppi di lavoro specializzati analizzeranno i principali case study, in particolare l'abbagliamento diurno e notturno, la transizione visiva tra strada e abitacolo, la focalizzazione dell'attenzione periferica e centrale nonché la leggibilità e la percezione dei colori sulle interfacce uomo-macchina. ''Con questa collaborazione intersettoriale con Essilor - ha detto Nadine Leclair, SVP Expert Fellow del Gruppo Renault - intendiamo sottolineare l'importanza della buona visione per guidare in totale sicurezza e migliorare le nostre conoscenze in questo ambito. Poiché la sicurezza di ogni singolo utente è una priorità per il Gruppo Renault, continuiamo ad innovare ponendo l'esperienza del conducente al centro stesso delle specifiche e delle funzionalità dei nostri veicoli, nella prospettiva di proporre esperienze di mobilità sempre più intelligenti e serene''.



La sicurezza stradale è una delle colonne portanti di Mobilize, la strategia di RSI del Gruppo Renault. Il Gruppo si prefigge l'ambizioso obiettivo di ridurre la mortalità stradale e anticipa le sfide della mobilità futura attuando una politica sulla sicurezza stradale basata su 5 assi: sensibilizzare, prevenire, correggere, proteggere e soccorrere. Questa politica ha portato, in particolare, alla creazione di Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida (ADAS - Advanced Driving Assistance System), donazioni di veicoli recenti per formare i vigili del fuoco, formazioni destinate ai dipendenti e programmi didattici focalizzati sulla sicurezza stradale e sulla mobilità sostenibile nonché alla creazione del LAB insieme a PSA Peugeot-Citron, dedicato alla ricerca su incidenti, biomeccanica e comportamenti umani degli ultimi 50 anni. Nel 2017, Essilor e Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) si sono associate per promuovere la regola aurea della FIA 'Check Your Vision' (controlla la vista) per far prendere consapevolezza del legame vitale che sussiste tra visione e sicurezza stradale, oltre ad altri fattori principali di rischio su strada (cinture di sicurezza, utilizzo di cellulari, ecc.).



Fedele alla sua missione, Essilor si impegna a fondo per rafforzare le proprie gamme di prodotti, sviluppando un numero crescente di soluzioni che rispondono alle esigenze visive dei consumatori e soprattutto dei conducenti. Il Gruppo prosegue gli investimenti nell'innovazione con l'obiettivo di correggere sempre meglio, proteggere e migliorare la visione di tutti gli utenti della strada.