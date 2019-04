Il Rally Italia Talent allo sprint finale

Nella settimana di Pasqua il Rally Italia Talent celebra l'ultimo atto dell'edizione 2019. Dopo 9 selezioni regionali e una semifinale conclusa lo scorso fine settimana, tra 15 giorni andrà in scena la finalissima della 6^ edizione del Gran Fratello dei motori all'Adria International Raceway. Saranno 35 i piloti ed altrettanti i navigatori che si sfideranno da giovedì 18 a sabato 20 aprile nelle impegnative prove disegnate dagli Esaminatori. In palio la partecipazione gratuita ad 1 rally titolato Aci Sport per ciascuna delle 7 categorie. Per la prima volta parteciperanno alla finale anche 6 giovanissimi under 16 inseriti nella categoria Young che disputeranno le stesse prove di tutti gli altri finalisti, ma che, soprattutto, riceveranno dagli esaminatori/istruttori preziosi consigli per l'educazione alla sicurezza stradale per la guida di tutti i giorni molto importanti quando saranno in età per il conseguimento della patente. Un ultimo appuntamento dell'edizione 2019 che ha riscosso un successo senza precedenti con 9.300 iscritti, dato che conferma l'apprezzamento per questo format, creato da Renzo Magnani nel 2014 per dare a tutti la possibilità di realizzare il sogno di prendere parte a una gara di rally gratuitamente, come pilota o navigatore, anche senza alcuna esperienza di gara. Con lo slogan #rallypertutti, saranno 7 le affidabili e performanti Suzuki Swift Sport, gommate Toyo, a disposizione degli iscritti che hanno ottenuto commenti sempre più entusiastici Selezione dopo Selezione con una massa di soli 975 kg e una potenza di 140 cv, molti dei quali disponibili sin dai regimi più bassi. Grande interesse ha suscitato anche la prestigiosa partnership con Generali Italia perché la mission di Aci Rally Italia Talent è quella di coniugare lo sport automobilistico con la sicurezza stradale, con particolare attenzione verso i giovani. Strategica la partnership con l'Automobile Club d'Italia nella persona del suo Presidente Angelo Sticchi Damiani, che apre a nuovi scenari che vanno nella direzione di coinvolgere sempre più giovani nello sport automobilistico nazionale ed internazionale. Le iscrizioni per l'edizione 2020 si apriranno a fine aprile con il form online sul sito www.rallyitaliatalent.it.