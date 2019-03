Auto: primo via libera Ue a limitatori velocità dal 2022

Primo via libera Ue ai limitatori di velocità sulle auto a partire dal 2022. Lo ha annunciato la Commissione europea dopo aver raggiunto un accordo provvisorio con i Ventotto Stati Ue per introdurre una serie di nuove funzionalità a favore della sicurezza degli automobilisti.

Il dispositivo di assistenza intelligente alla velocità riconosce il limite di velocità utilizzando i sistemi di mappatura e può limitare la potenza del motore dell'auto.

L'accordo prevede che tutte le auto all'interno dell'Ue ne siano dotate a partire da maggio 2022. Inoltre, i nuovi veicoli dovranno essere costruiti con etilometri incorporati che non daranno la possibilità al conducente di guidare nel caso in cui superi il tasso alcolico consentito dalla legge. Tra i nuovi dispositivi di sicurezza obbligatori previsti dall'Ue rientrano anche l'assistenza alla corsia, la frenata d'emergenza avanzata, il registratore di dati incorporato e il monitoraggio della sonnolenza e della distrazione del guidatore, oltre a sensori e fotocamere per i parcheggi e la retromarcia. L'accordo dovrà ora essere ratificato dall'Europarlamento e dal Consiglio.