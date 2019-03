Toninelli, presto ok decreto su multe-autovelox

"Nelle prossime settimane" saranno affrontati tutti gli aspetti tecnici che consentiranno alla Conferenza Stato-città e autonomie locali di dare al più presto il nulla osta al decreto attuativo relativo all'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nonché all'impiego degli autovelox. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, intervenendo al question time alla Camera.

Nel corso del 2018, ha ricordato, "abbiamo lavorato alla rielaborazione del testo, anche in sinergia con il Ministero dell'Interno. A fine gennaio scorso, lo schema di decreto è stato inviato alla Conferenza Stato - città ed autonomie locali e il 6 febbraio si è tenuta una prima riunione tecnica tra tutte le amministrazioni centrali coinvolte, compreso il Ministero dell'economia e finanze". Toninelli ha ricordato che i proventi derivanti dalle sanzioni saranno utilizzati per la manutenzione e messa in sicurezza stradale. Inoltre "saranno adottate tutte le misure necessarie per garantire un uso corretto degli autovelox, in modo da evitare vessazioni a danno dei cittadini spesso costretti a pagare multe salate, senza nemmeno essere stati correttamente informati circa l'installazione dei rilevatori".