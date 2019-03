Mercedes e Pirelli insieme per corsi di guida in pista

Il costruttore automobilistico tedesco Mercedes e Pirelli, multinazionale italiana leader nella produzione di pneumatici ad alte prestazione, hanno stretto un accordo di collaborazione che interesserà la AMG Driving Academy Italia, la scuola di pilotaggio della Stella. L'accordo prevede l'utilizzo di pneumatici della P lunga sulle vetture utilizzate per i corsi 2019, in programma su otto tappe, a partire da quello di guida su neve e ghiaccio appena disputato presso il ghiacciodromo di Livigno.



Negli appuntamenti su pista asfaltata saranno utilizzati prodotti della gamma P Zero, che vanta oltre 1.000 omologazioni ed è, sottolineano dalla Bicocca, "la preferita dalle case auto prestige e premium per equipaggiare i loro modelli. I P Zero sono progettati su misura di ciascuna vettura e sono contrassegnati da una speciale marcatura (MO1, nel caso di AMG), diversa per ciascun marchio automobilistico, che ne certifica lo sviluppo dedicato". I prossimi appuntamenti con la AMG Driving Academy sono con i corsi base, previsti il 17 aprile all'Autodromo di Magione, il 21 maggio a quello di Vallelunga, il 19 giugno ad Adria, il 19 settembre al circuito di Franciacorta e il 9 ottobre a quello di Modena. I due ulteriori corsi su ghiaccio del 2019 verranno organizzati sempre a Livigno, il 12 e il 13 dicembre.