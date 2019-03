Auto:oltre 500 in pista, Rally Italia talent corre a Busca

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - Pieno di pubblico e partecipanti per l'ultima selezione regionale del Grande Fratello dei motori.



Sono già stati oltre 500 gli iscritti in pista ieri e oggi sul circuito Internazionale di Busca (CN), dove si chiuderà la prima fase della sesta edizione di Aci Rally Italia Talent, che ha riscosso un successo senza precedenti: hanno superato quota 9.000 nel complesso e il dato conferma l'apprezzamento per questo format, creato da Renzo Magnani nel 2014 per dare a tutti la possibilità di realizzare il sogno di prendere parte a una gara di rally gratuitamente. Domani domenica si disputerà l'ultima giornata per conquistare la semifinale del 29/30/31 marzo sul Circuito Internazionale d'Abruzzo. Con lo slogan #rallypertutti, saranno 7 le affidabili e performanti Suzuki Swift Sport, gommate Toyo, a disposizione degli iscritti, mentre grande interesse ha suscitato la prestigiosa partnership con Generali Italia. Strategica anche la partnership con l'Aci del presidente Angelo Sticchi Damiani.





TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: