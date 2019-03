Fondazione Ducati e Safety21 in campo per sicurezza stradale

Fondazione Ducati scende in campo per la sicurezza sulle strade con l'iniziativa "Ti voglio bene", indirizzata agli studenti degli istituti elementari, medie e superiori italiani. Il progetto vedrà il coinvolgimento di una serie di testimonial del brand, tra i quali il pilota Dario Marchetti, che entreranno nelle scuole per proporre eventi e iniziative mirate a coinvolgere i giovani. Si tratta di un'attività che conferma l'attenzione del gruppo di Bordo Panigale per le tematiche legate alla responsabilità sociale. Realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell'Università "La Sapienza" di Roma, sarà organizzata con Safety21, società di servizi tecnologici che offre agli enti pubblici e alle forze di polizia piattaforme avanzate e servizi innovativi di 'outsourcing' per il miglioramento degli standard della sicurezza stradale. La partnership di Ducati con Safety21 avrà durata triennale e punta più in generale alla creazione di eventi e campagne di comunicazione che promuovano la cultura della sicurezza stradale.



Al riguardo, Luigi Torlai, direttore delle risorse umane e consigliere delegato di Fondazione Ducati chiarisce: "Dal 2008 è stato creato un vero e proprio ponte tra scuola e Impresa, grazie a progetti specifici che mettono a disposizione il patrimonio di competenze umane, tecniche e professionali di Ducati nell'incontro con docenti e studenti. Altrettanto efficaci e attive sono state le molteplici attività finalizzate alla responsabilità sociale. Lo scopo della Fondazione è dedicare impegno e risorse alla tutela e alla conservazione del patrimonio storico Ducati, così come proporre attività finalizzate a education e sicurezza stradale. Sostenendo il progetto di Safety21, crea ulteriore sinergia tra le iniziative proposte, rinforzando e confermando l'attenzione che l'azienda dedica all'importante tema della sicurezza stradale".