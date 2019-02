Sicurezza stradale, i tir italiani hanno in media 13,5 anni

Nel nostro Paese, secondo i dati Eurostat, l'86,5% delle merci viaggia su gomma (in Europa è il 76,4%) ma il parco mezzi industriali italiano ad oggi, con i suoi 13,5 anni di media, è il più vecchio d'Europa.

L'urgenza del suo svecchiamento è quindi sempre più sentita, soprattutto sul versante della sicurezza stradale. Basti pensare che dal 2015 è obbligatorio che i nuovi mezzi pesanti siano dotati di sistema di frenata autonoma in caso di emergenza e di sistema di segnalazione di deviazione dalla carreggiata.

Tuttavia ad oggi di questi sistemi fondamentali per la sicurezza stradale è equipaggiato solo l'11,9% del parco circolante. I nuovi veicoli entrano troppo lentamente sul mercato: si stima che a questo ritmo, ci vorranno 17 anni per sostituirli interamente. Gli ultimi dati Unrae parlano chiaro: sia sul fronte dei mezzi industriali che su quello dei commerciali leggeri in questo momento c'è un rallentamento delle immatricolazioni: il mese di gennaio ha chiuso con una flessione del 9% per i mezzi pesanti pesanti e dell'1,1% per i leggeri. In questo contesto Transpotec Logitec, la manifestazione di riferimento per il mercato italiano dell'autotrasporto organizzata da Fiera Milano, a Verona da giovedì 21 a domenica 24 febbraio, rappresenta quindi un'occasione importante per scoprire i mezzi di ultima generazione, le ultime novità tecnologiche e per fare il punto sulle misure necessarie per supportare il settore in tutte le sue componenti.