Tesla compra Maxwell Technologies per 218 mln dollari

Tesla raggiunge un accordo per acquistare Maxwell Technologies, produttore di sistemi per lo stoccaggio di energia. L'intesa e' valutata 218 milioni di dollari, o 4,75 dollari per ogni azione Maxwell Technologies, con un premio del 55% rispetto alla chiusura di Maxwell dell'1 febbraio. L'accordo e' stato approvato dal consiglio di amministrazione di Maxwell. ''Riteniamo questa transazione nel miglior interesse degli azionisti Maxwell. L'intesa offre agli investitori l'opportunita' di partecipare alla missione di Tesla di accelerare l'ascesa di energia e trasporti sostenibili'' afferma Franz Fink, amministratore delegato di Maxwell.